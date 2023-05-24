美國記憶體晶片大廠美光未能通過大陸政府的網路安全審查，當地關鍵訊息基礎設施業者不得使用美光產品，市場預料競爭對手三星、SK海力士等大廠將取而代之。前立委郭正亮22日在《全球大視野》節目直言，美光在大陸市佔率下滑到10.7％，韓國半導體完全可以取代，以前哪些公司跟大陸半導體合作，美光在美國會向政府、司法、銀行檢舉，靠打小報告崛起，所以走到這一步其實要怪自己。

「現在半導體是過量，供過於求嘛，所以一定有人會去補那個缺的啦！」郭正亮表示，講白了，美光事實上要怪自己，以前在美國打了很多小報告，造成跟大陸半導體合作的公司都被檢舉，「就是你嘛，這個已經傳很久了啦！」

郭正亮提到，美光在大陸的市佔率一直下滑，現在10.7％大概排第五，幾乎已經註定要退出大陸市場，而且美光做的不是太高階，所以韓國的半導體基本上可以完全取代，像長江存儲做到一定的程度，也能取代一部分，因此對大陸半導體的供應完全沒有問題。

「這個就是你的崛起，是靠打壓別人崛起的！」郭正亮指出，台積電、三星也都到大陸發展，但他們沒有用下三濫的手段，而且美光不是靠技術打擊，或者若是藉由廣告去說自己的產品比較行，大家也沒話講，但美光是去向美國政府、司法、銀行檢舉，「不然中國大陸為什麼不去找三星、海力士或台積電的麻煩？人家也是外資。英特爾也在中國大陸，為什麼人家不去制裁？」

郭正亮直言，美光有過不光明的歷史，自己應該很明白，相信業界也都知道。