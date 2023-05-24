英國一名男子在大婚前夕，意外發現妻子偷吃，決定實施最凶狠的報復計畫，在婚禮上公布抓姦照，讓妻子顏面盡失，可怕的是，新娘的偷吃對象竟然還是伴郎，引發熱議。

昔日擔任婚禮策畫師的女主持人米契爾(Georgie Mitchell)在抖音節目《The Unfiltered Bride》上表示，這名男子在結婚前夕，抓到了未婚妻偷吃，更發現對象竟然是自己的好友，而對方將在婚禮上擔任伴郎。

憤怒的男子得知當下並未揭穿，選擇隱忍，因為他打算採取更絕情的報復手段，要讓女方顏面盡失。他將抓姦照大量印製，並放在每一位賓客的卡片中。婚禮當天，所有賓客都入座後，男子「脫離劇本」，突然上台致詞，要大家把信封打開來看，全場賓客看到照片後全都傻眼，不知如何是好，女方一家包括新娘本人更是石化在原地。

男子說「你們沒看錯，我的新娘跟伴郎有染，所以我現在就要離開了，感謝大家」，隨即便走出會場，女方不僅婚事告吹，偷吃被公布，還只能摸摸鼻子，負擔整場婚禮的所有費用。

男子完成了他的復仇，讓女方顏面盡失，人格破產，對此不少網友大讚新郎做法，但也有人質疑真實性，坦言類似的故事一直有所耳聞，已經聽過很多個版本。