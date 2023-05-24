許多婆媳間總是存在著不可跨越的鴻溝，在亞洲相關案例特別多。一名日本媳婦結婚長達3年，但始終遭到婆婆無視，無論如何搭話也不理，直到後來才用計問出真實原因，但答案卻讓人覺得相當淒涼。

日本媒體「ananweb」報導表示，這名30多歲的美穗(假名)結婚3年，但不論是婚前的拜訪，到婚後的生活，婆婆不是從未露面招待，就是對於自己完全不予理會，完全當成空氣，丈夫也不知道原因，拿不出辦法。

美穗相當苦惱，認為自己是否做錯事惹到婆婆，直到某次新年聚餐，她意外得知結婚5年的大嫂也有同樣的情形。最終兩對夫妻決定聯手，用計問出實情。他們先是製造美穗跟婆婆獨處的狀況，婆婆一如往常完全不理人，丈夫跟大伯就在此時現身逼問母親。

眼看無法再置之不理的婆婆，終於開口說話，原來是因為自己實在太疼2個兒子，但是看到他們前後都結了婚，感情相當和睦，內心有種重要的人被奪走的感覺，感到相當忌妒，因此無視2名媳婦。

開誠公布後，婆婆也徹底打開心房，向媳婦們低頭道歉，雖然目前還沒辦法暢快談話，但相處模式已經慢慢正常，也讓美穗跟大嫂放下心中大石頭。