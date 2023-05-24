美女主播劉芯彤嫁給老公「火星人」後，過著幸福、快樂的生活，不過她的感情之路並非一路順遂，曾發文透露被前男友家暴，如今7、8年過去，最近夢到對方死不認錯的渣行為仍會被氣醒，足見內心深處並未放下此事，但她後來卻想通一點，「為何一定要原諒他？」，並嚴正強調：「不要被道德價值觀束縛。」

劉芯彤23日表示前一天身體不太舒服，很早就上床休息了，入睡後，夢到前男友一直不肯承認劈腿，讓她意識到原以為能笑談這段往事，甚至用寬容的態度評價對方，但事實並非如此，接著在貼文中提醒網友：「這也是為什麼我一直告訴大家，凡事不肯、不能公開的戀情都有問題。」

不過劉芯彤想了一想，認為對方不值得被原諒，語重心長地說：「很多時候不是傷害你的人說一句對不起，你就得要原諒放過他」，並表示人可以多為自己著想，讓自己好過一點：「該愛就愛、該恨就恨，不要被價值觀道德束縛，我們只要在不違法的情況下，快樂做自己就好」，並說道：「 我們不原諒，但我們要活得更舒坦！」，一席話相當有正能量。

好在經歷過風風雨雨，如今有了好歸宿「火星人」，因此粉絲們就說：「所以火星人是最好的避風港」，並提醒她得對老公加倍的好，見此，劉芯彤以輕鬆的口吻回覆：「我對他還不夠好嗎？？？都是他80(霸凌)我」，接著說：「不許你們都替他說話！」，直接開起老公玩笑，讓整段勸世文變得有趣許多。