香港男星區永權擔任節目《東張西望》主持人，經常在上面揭露民生問題，但他本人卻遇上惡鄰居，自去年起，家中陽台除了小垃圾外，還先後掉下吸塵器金屬管、雨傘以及塑膠束線帶等物品，日前甚至掉下超過10個碎玻璃，完全不顧其他住戶安全，讓區永權氣得怒斥：「請好自為之，我已經報警了！」

區永權過去便表示深受鄰居困擾，家中某次曾掉下一把藍色雨傘，直接導致磁磚破裂，所幸當時陽台沒人，並未造成家人受傷，當時他就向鄰居公開喊話：「若想辯解是無心之失，請將一切雜物搬離陽台」，同時嚴正警告高空擲物屬於刑事案件，一經成立可判監禁或罰款。結果對方仍不聽勸告，仍不時掉下各種物品，連管理員也無可奈何。

而22日區永權家中更掉下超過10個碎玻璃，他將現場照片PO到社群平台上，坦言對他家來說，空中掉下各種物品並非新鮮事，但碎玻璃實在過於危險，因此終於決定報警，氣得直嗆：「無論是有心還是無意，請好自為之！我已經報警了。」

對此，粉絲們替他報不平：「好沒有公德心的人」、「樓上怪客越丟越過分」、「一定要報到你的節目上」、「真的好離譜，都不管其他人的」、「有這樣的鄰居好慘」、「一看照片還以為香港下冰雹了」、「好險無人受傷，警察得幫忙討公道。」