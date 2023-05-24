ANGIE安吉近來推出新歌。（索尼音樂提供）

ANGIE安吉去年底首發個人創作單曲〈Unloving U〉，受到A-Lin、ØZI等前輩盛讚。事實上，她被國際廠牌索尼音樂網羅的過程，完全不靠家世背景，她二年前就開始獨立發行作品，在數位平台上獲得許多支持，被索尼音樂聽見十分驚豔，多方打聽這位充滿創作能量又甜又美的女聲是誰，才發現這個女生不只才華出眾，父親更是綜藝大哥陽帆。

索尼音樂總經理許惟援立刻相約談合作，現場聽了她的幾十首DEMO後，決定簽下安吉全力打造。不只搶先安排她參加音樂實境真人秀《為你唱情歌》，更推出她的創作單曲，為未來歌壇鋪路，近日將釋出新創作單曲〈To The Starz〉。

她的新歌MV描述一位喜歡創作的天真女孩，最後站上舞台，成為Super Star，就像ANGIE說的，「每個女孩剛開始都是一顆微弱的星，只要奮力閃耀，終會在自己的夜空中綻放燦爛光芒！」她以這樣的心情完成了MV拍攝，尤其在MV中秀了一段舞蹈，是她克服受傷後完美演出，讓她十分開心說：「I’m pretty proud of myself（我為自己感到驕傲）。」