美國聯邦參議院多數黨領袖舒默今天表示，他與總統拜登的政府正與盟邦和企業洽談，以應對中國禁止銷售美國美光科技公司記憶體晶片。

路透社報導，美光科技（Micron Technology）是美國最大的記憶體晶片製造商，中國對美光發布的禁令，廣泛被認為是要報復美國限制中國獲取關鍵技術。

中國互聯網信息辦公室21日宣布，美光科技公司產品存在較嚴重網路安全隱患，影響中國國家安全，未通過網路安全審查，中國國內關鍵訊息基礎設施的運營者應停止採購美光產品。

民主黨籍的舒默（Chuck Schumer）表示：「中國政府宣布對美光採取的行動不是基於事實，是令人不安地對美國使用經濟脅迫。我正與拜登政府密切合作，以向中國明確表明這種行為無法接受且徒然。」

舒默說：「我們正與更廣泛的商界以及盟邦和夥伴洽談，以應對中國政府對美光的限制。」

舒默本月稍早再度展開行動，遏止來自中國的競爭。他籌畫立法，在科技、安全和台灣遭受威脅等議題上，增進美國面對中國的能力。

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥卡爾（Michael McCaul）在發給路透社的聲明中說：「中國所建立的司法體制，是要脅迫受其管轄的個人或企業。這個類似黑手黨的司法體制，霸凌一家美國公司。美國和其夥伴及盟邦必須團結起來，對抗這項經濟侵犯。」

美光昨天預測其營收將受到低個位到高個位數百分比的衝擊。

七大工業國集團（G7）20日同意尋求與中國關係「去風險化，而不是脫鉤」，美國同時施壓盟友，要求加入限制向中國出口晶片設備的行列；中國翌日即對美光發布禁令。（譯者：陳政一）1120524