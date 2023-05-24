【愛傳媒簡秀枝專欄】這是一場重新定義室內樂音樂會的演出，幽默逗趣，台上台下打成一片，笑聲連連，成為絕無僅有的高檔音樂秀。

來自法國的「敲擊四重奏Quatuor Beat」，跌破大家眼鏡，觀眾在節目導冊中，完全找不到演出曲目，莊嚴的國家音樂廳，被罩上深色高布幕，佈置成家居感十足的室內空間，幾架木琴、鐵琴，4張高腳椅，大小不一的皮箱，還有五顏六色的家用枱燈，開演前，觀眾滿頭霧水，不知葫蘆裏賣什麼藥。

原來，擊與鼓，是講述4位奇特旅人的故事。節目冊上西裝筆挺的4位打擊樂家：布里埃爾•本洛洛（Gabriel Benlolo）、勞倫•費雪（Laurent Fraiche）、傑羅姆。

吉謝爾（Jérome Guicherd） 、赫威•托爾（Hervé Trovel），頓時成為衣著隨性諧星，他們把奇發異想重新改編、再創作、即席作曲，搭配原創音樂作品，組合演出，混合各種聲音、動作、讓室內樂音樂會，重新定義，幻化為一場「寓教於樂」的專業音樂秀。

嫺熟的打擊樂學養，不管技巧或音樂性都是一流的，幽默風趣的戲劇表演，是該團的特色，擅長將爵士樂、森巴、非洲節奏等不同種音樂風格融合，從傳統到現代音樂皆涉略，是一個瘋狂、充滿活力、學術和有趣的組合，觀眾有如親炙舞台劇現場，從新的角度，感受打擊樂的魔力。

當打擊樂手搖身一變成帶動唱專家，要觀眾起身，分區分組加入表演，帶來的衝擊，完全顛覆大家的聆賞經驗與習慣，笑鬧之外，也思考起聲音是什麼，擊樂是什麼，還有四重奏的定義。

誠如他們在樂團介紹中，開宗明義地指出，「具有脈動的音樂，是音樂情感的起源。」4個打擊樂手、幾個擊樂鍵盤，他們敲敲打打，時而正經八百，時而左搖右幌，來回刮擦、動作俏皮、聲音絕美，令人難忘，觀眾又聽、又賞、又玩，歡笑聲不絕於耳。

原來今年TIPC的安排，這麼的化繁為簡、深入淺出、雅俗共賞、饒富層次，足堪為Quatuor Beat喝采，也為主辦單位按100個！

作者為典藏雜誌社社長

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