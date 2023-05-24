混血饒舌歌手Majin因參加《大嘻哈時代2》，與同為選手的God Øne相識相戀．成為姊弟戀情侶檔，節目結束後兩人感情依舊，而且時常在社群網站放閃，但先前Majin貼出與God Øne的照片時，卻被公司老闆批行為不檢點，希望她低調一些，她將與老闆的對話PO出，詢問網友：「我這樣真的有錯嗎？」

從小在國外生活的Majin思想開放，卻因此與老闆康友韋爭吵。（圖／翻攝自Majin IG）

Majin是饒舌團體禁藥王與栗子、以及入圍金曲新人的潮州土狗的同門師妹，她所屬的奇洱文創由知名製作人陳星翰及康友韋共同創辦，旗下藝人都相當有個人特色，但老闆的想法似乎還是偏保守。日前Majin在IG貼出與一群人的合照，她與男友God Øne互動親密，康友韋看到後便傳訊息提醒她在外面不要這麼招搖，表示：「在家隨便你們怎麼搞都沒關係，但在外面要檢點一點。」

事後Majin解釋已與康友韋講開，PO出對話是想聽聽大家的意見。（圖／翻攝自Majin、康友韋IG）

Majin解釋可能是自己比較開放，以及剛表演完太興奮，才會做出一些自己覺得是對的決定，康友韋卻回應這與表演無關，雖然公司是個開放的大家庭，但不要在公開場合一直放閃，更說：「對外他X的一直放閃，有夠不檢點，台灣沒有任何一個藝人像你們這樣子。」這讓Majin不滿表示：「男嘻哈歌手在那邊左擁右抱都沒事？女生這樣就是隨便，沒有樣子？」

由於Majin從小在國外生活，因此思想相對開放，表示她的偶像蕾哈娜、Nicki Minaj對於曬恩愛都很大方，因此沒想到這些互動會讓人覺得反感，並說：「我不應該把同一套放在台灣上，我就乖乖當一個台灣藝人。」但這些話似乎讓康友韋更生氣，火大說：「等妳改天紅到國外再來說吧，你他X的跟我扯蕾哈娜跟Nicki Minaj，說什麼乖乖當台灣藝人，就只是要妳對外控制一下自己有這麼難嗎？」

Majin和God Øne愛得大方，時常分享放閃的照片，網友似乎也很愛看兩人曬恩愛。（圖／翻攝自God Øne IG）

事後Majin解釋她不是因為生氣才把對話發出來，其實在發文時就已經跟康友韋講開，「單純是因為我們對這件事情的立場太不一樣了，說誰對誰錯去吵架也沒太大的意義，決定問問大家的意見，這是最容易的方式。」她也強調當時會發出來不是為了要氣老闆或毀掉對方的名聲，只是想聽聽看大家的看法。

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