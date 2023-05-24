由「哈林」庾澄慶與多年好友卜學亮及彭小刀、柯有倫、周予天、張庭瑚等6人一同飆車環島的全新實境秀《騎吧！哈林小隊》，近期正在如火如荼地進行拍攝工作。5月16日下午包含庾澄慶在內6位成員，一同現身屏東枋寮火車站旁的藝術村內，進行節目錄影。把握難得的休息時刻，庾澄慶還極放鬆地翹起腳在一旁休息喝飲料，相當怡然自得。

本月16日下午本刊接獲南部在地讀者爆料，由庾澄慶領軍的《騎吧！哈林小隊》，正在屏東枋寮藝術村進行拍攝工作。（圖／讀者提供）

5月16日下午時報周刊CTWANT接獲南部在地讀者爆料，由庾澄慶領軍的《騎吧！哈林小隊》，正在屏東枋寮藝術村進行拍攝工作，現場除了庾澄慶、卜學亮、彭小刀、柯有倫、周予天、張庭瑚6位穿著超醒目的橘色蕉點車衣制服的藝人外，還有數十位攝影團隊的工作人員與民眾圍觀。

難得造訪枋寮藝術村，6位「哈林小隊」成員藝術家戴威利老師，一起進行馬賽克D.I.Y.創作體驗。（圖／讀者提供）

難得造訪枋寮藝術村，6位「哈林小隊」成員也與當地擁有公共藝術拼貼之父稱號的駐村藝術家戴威利老師，眾人一起在村內的網美咖啡店門口進行馬賽克D.I.Y.創作體驗。大夥兒就這樣一起聚精會神的努力創作，在老師的細心指導之下經過一段時間後，終於完成了各自的藝術創作。

完成創作後，大家更分別在自己的創作上簽名，留下到此一遊的珍貴紀念。（圖／讀者提供）

不同於卜學亮、柯有倫用馬賽克拼貼出了花朵，或是周予天、張庭瑚比較抽象的主題，身為車隊隊長的庾澄慶以自行車作為馬賽克創作主題，展現藝術天份的同時，也相當符合自己的節目宗旨，最後大家更分別在自己的創作上簽名，留下到此一遊的珍貴紀念。

把握難得的休息時刻，庾澄慶坐在咖啡店外翹起腳，在一旁喝飲料，相當怡然自得。（圖／讀者提供）

61歲庾澄慶愛運動，更愛騎單車，《騎吧！哈林小隊》就是由他所發想出的節目企劃。4月記者會時庾澄慶就表示，當初只是想揪幾個好友騎車環島，藉機認識自己出生成長的寶島台灣，「當初只是想要慢慢騎著環島，沒想到和製作單位一拍即合，最後搞這麼大」，每次錄影出動工作人員幾十人，還有救護車、補給車隨行。

越活越年輕的哈林還陪小孩去校外教學，留下多張與動物合影的可愛畫面。（圖／取自哈林臉書）

製作單位好看娛樂也透露，該節目錄製已接近完成，預計在今年暑假播出，播出平台仍在洽談中，而庾澄慶也將開金口為節目創作並演唱全新主題曲，令人十分期待。

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