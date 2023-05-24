楊謹華主演新戲《影后》，造型艷麗。（圖／本刊攝影組）

楊謹華作品一部接一部，她在夯劇《華燈初上》中演活充滿故事的酒家女，近期則主演嚴藝文執導的新戲《影后》，時報周刊CTWANT於4月27日晚間近10點在台北中山區一家夜店直擊該劇劇組拍攝中，楊謹華扮演微醺的女子，她身穿緊身上衣、桃紅色短裙，腳踩著紅色高跟鞋，造型相當性感，她飄忽著晃出店外抽起香菸，舉止間充滿嫵媚。

《影后》由嚴藝文執導，現場可見嚴藝文與楊謹華為角色不斷討論嫵媚的手勢與表情。（圖／本刊攝影組）

《影后》在夜店取景，楊謹華穿著性感現身與劉冠廷對戲。（圖／本刊攝影組）

4月27日晚間大約10點，在《影后》中飾演周凡的楊謹華一身性感裝扮，搖搖晃晃地走出夜店，踏上階梯後靠在門口的牆角，她一邊講電話、一邊從隨身包包中取出香菸，正愁找不到打火機時，同劇演員劉冠廷立刻出手幫忙點菸。

楊謹華看似演出性感的微醺老菸槍。（圖／本刊攝影組）

楊謹華出現哈菸並翻白眼的奇妙表情。（圖／本刊攝影組）

而拍攝前，導演嚴藝文親自為兩位演員說戲，更親自示範了動作，伸手撫摸自己的臉頰，或許正因有導演的示範，楊謹華接連的幾個鏡頭，不僅展露出嫵媚的一面，微醺的模樣也表現得十分到位，動作算是相當流暢，僅用了一個小時便拍攝完畢，非常有效率。

劉冠廷向嚴藝文鞠躬致意。（圖／本刊攝影組）

嚴藝文也回敬劉冠廷一鞠躬，畫面逗趣。（圖／本刊攝影組）

拍攝期間嚴藝文也總會和演員說說笑笑，活絡現場氣氛，工作尾聲，劉冠廷見嚴藝文走過來，對著對方深深一鞠躬，而嚴藝文見狀也回敬90度的鞠躬，互動相當可愛，接著便是談笑風生的聊天，嚴藝文臉上藏不住笑容，開心的模樣很有感染力，令人看了也跟著心情大好。

嚴藝文在現場導戲總是帶來許多歡笑。（圖／本刊攝影組）

微醺的楊謹華走上階梯，又再度露出謎之表情。（圖／本刊攝影組）

圈內皆知，嚴藝文個性好又愛惜演員，本刊也發現有她在的地方總有歡笑，前一日（26日）下午2點多，本刊也在台北市茹曦酒店的咖啡廳發現拍攝中的劇組，現場演員有曾莞婷和黃迪揚，兩人同桌享用下午茶，開拍前，嚴藝文也親自走到兩人身旁說了幾句話，立刻逗笑曾莞婷，拍攝現場空檔的氣氛總是充滿著歡樂。

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曾莞婷和黃迪揚對戲時也被嚴藝文逗笑。（圖／本刊攝影組）

在與嚴藝文結束笑鬧之後，曾莞婷迅速板起臉孔做出嚴肅表情。（圖／本刊攝影組）

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