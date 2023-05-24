花式滑輪溜冰杭州亞運國手資格選拔驚爆黑箱作業！本刊日前接獲消息指出，杭州亞運先前因疫情延期舉辦一年，中華民國滑輪溜冰協會在2022年通過比賽選出的國手資格代表也因此重新選拔，未料事後卻有教練不滿意其選手未入選國手，是「埋沒台灣優秀選手」，主張比賽過程有行政瑕疵，要求重賽，讓其他教練、家長及選手都難以接受。

此次杭州亞運是花式滑輪溜冰睽違13年重返比賽項目，讓不少等待多年的台灣滑輪溜冰選手希望能代表國家出賽，滑輪溜冰協會也在2021年12月16、17日舉辦國手選拔賽，明定此次選拔結果為2次賽程，第一次為淘汰賽，最終結果選定以第二次賽程之排名為主，並依排名順序取2名正取、1名備取。

杭州亞運受到疫情影響，不得不延期，也導致國手資格重新洗牌，選手辛苦拿下第一名成為國手，如今卻得面臨加賽重選的窘境。（圖／周志龍攝）

不料亞運碰上疫情延期，國手選拔資格也因此重新洗牌，協會定在今年4月舉辦賽事，並更改比賽規定，從原本的2次賽程，改為「一次定終生」，並依排名選出2名正取國手代表台灣出賽，但卻突產生變故。

在國手選拔賽中獲得第三名的選手，本在去年已獲選國手資格，但此次重選賽卻以0.74分之差失之交臂，其教練疑事後怒提申訴，主張該名選手在地區比賽多為第一名，協會不應讓「優秀選手」埋沒，希望比賽能「重選」，不過申訴教練研判若以「埋沒優秀選手」的理由申訴可能很難成功，遂改以選手教練身兼評審的「行政瑕疪」為由要求重賽。

知情人士痛批，這位教練明知花滑為台灣少數運動項目，參與者本身就少，遑論是擁有A級裁判資格者，該教練主張奪得第一名的選手教練身兼比賽的「審判委員」與「競賽經理」，卻無視該名教練僅有掛名但未參與評分的事實，「我參與花滑27年第一次聽到這種事情，完全沒有運動家精神」。

協會為此申訴案召開視訊會議，表示後續為了公平將再「加賽」，並將第一次的比賽成績也納入其中，當時身兼數職掛名的教練，也因此請辭相關職務。

不過當權益受損的選手詢問為何要加賽，希望協會能對於加賽的原因和與會人員名單給出明確交代，協會不僅無法回復，僅模糊不清的表示一切都是「上級決定」，但又無法明確指出所謂「上級」是誰，且拒絕公開與會名單，僅表示此次加賽原因的「行政疏失」為「重大瑕疵」。

協會簡章明訂比賽「一次定終生」，卻在事後反悔，表示比賽因出現「重大行政瑕疵」，因此得重新加賽選拔。（圖／翻攝自滑輪溜冰協會臉書）

針對相關爭議，滑輪溜冰協會理事長劉福財回應表示，此次國手選拔過程中，確實有出現教練身兼多職的疏失，但該名教練並未參與裁判過程，且整個裁判團多達10人判定，絕無比賽不公之情形，不太清楚選手申訴的原因，但還是尊重選手。目前尚未決定是否要加賽，一切會再和選訓委員進行討論後決議，最快預計6月底能有結果，協會同樣不希望埋沒優秀選手，「當然不重選是最理想的結果」。

至於有協會人員威嚇選手家長，再向媒體爆料就有可能遭禁賽一事，體育署表示，體育署是行政中立單位，並不會有如此激烈之相關言論；滑輪溜冰協會改口說是因比賽行政錯誤，導致比賽有問題，擔心整個選手名單都不能送出，協會理事長劉福財則認為可能是教練和家長溝通過程中有所誤會，「協會不會講出這種話」。

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