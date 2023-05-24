花式滑輪溜冰杭州亞運國手資格選拔驚爆黑箱作業！有教練不滿其選手未入選國手資格，主張比賽過程有行政瑕疵，要求重賽，中華民國滑輪溜冰協會竟也服軟，同意再加賽，讓其他無辜選手備受煎熬。對此，本刊向協會查證，協會人員僅表示「長官不在無法回答」，事後卻打電話威嚇選手家長「再向媒體說話，恐連出賽資格都沒有」。

花式滑冰睽違13年重新再入選杭州亞運運動項目，台灣選手無不盡全力爭取國家代表資格，男子組已順利選出，但女子組卻出現爭議，有教練因不滿自己的選手未入選，對比賽提出異議，表示「不能埋沒台灣優秀選手」而要求重賽。

此次在資格賽中獲得第一名的洪姓選手表示，這次比賽對她來說相當重要，因為這是她和已故父親2人的共同夢想。（圖／翻攝畫面）

該名選手的教練也主張，取得國手資格第一名的洪姓選手其王姓教練在該場比賽中身兼「審判委員」與「競賽經理」，儘管王姓教練為避嫌，並未參與評分，但該教練仍提出申訴。協會受理後也同意比賽過程有行政瑕疵，決議再以「加賽」方式再次進行選拔，卻不願公開決議過程與相關與會人員名單，有如黑箱作業。

知情人士表示，杭州亞運即將要在10月舉行，而加賽賽程訂在6月17日，距離亞運時程僅剩不多，如若後續又有人對比賽提出異議申訴，如此一來一往，恐怕台灣將無法及時選出花滑國家代表隊國手。

離譜的是，此次加賽地點竟在未符合國際標準賽場的國訓中心進行，針對此事有教練提出質疑，協會竟擺出一付不知情的態度。有教練擔心，若場地事情無法妥善處理，是否又有可能成為下一個爭議點，恐會延宕到10月舉辦的亞運賽事。此次事件也讓從事花式滑輪溜冰27年，更曾是亞運男子組花滑國手的楊姓教練感嘆，「一切都相當不合理，從沒遇過這樣的事情，根本就是首例」。

協會黑箱同意重賽事件曝光後，協會人員卻致電獲得第一名的選手家長，希望家長不要接受媒體採訪，並以威嚇口吻告知家長若再對外講述此事，「就直接重選，不採計第一次的比賽成績」，更搬出體育署的招牌強調，如果再向媒體透露風聲，「體育署恐會對協會選手全面禁賽」。

杭州亞運睽違13年再次舉辦花滑項目，對不少選手來說是相當難得的機會，畢竟沒有多少人等得起下一個13年。（圖／翻攝畫面）

針對相關爭議，滑輪溜冰協會理事長劉福財回應表示，此次國手選拔過程中，確實有出現教練身兼多職的疏失，但該名教練並未參與裁判過程，且整個裁判團多達10人判定，絕無比賽不公之情形，不太清楚選手申訴的原因，但還是尊重選手。目前尚未決定是否要加賽，一切會再和選訓委員進行討論後決議，最快預計6月底能有結果，協會同樣不希望埋沒優秀選手，「當然不重選是最理想的結果」。

至於有協會人員威嚇選手家長，再向媒體爆料就有可能遭禁賽一事，體育署表示，體育署是行政中立單位，並不會有如此激烈之相關言論；滑輪溜冰協會改口說是因比賽行政錯誤，導致比賽有問題，擔心整個選手名單都不能送出，協會理事長劉福財則認為可能是教練和家長溝通過程中有所誤會，「協會不會講出這種話」。

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