花蓮原住民婦人張玉真家族8人被控以假裝罹患憂鬱等精神疾病，長期在花蓮、雙北市等醫療院所住院治療，10年來向台灣人壽8家公司詐領5500多萬元保險理賠，另詐取938萬多元的健保住院給付，台北地方法院上月判決張婦8人無罪。台北地檢署不服，認為判決違背論理法則、經驗法則及證據法則，已向台灣高等法院提起上訴。

檢察官起訴指出，張婦先向多家保險公司投保醫療險後，再到醫院身心科門診，假裝精神頹廢、晚上失眠，常有想不開的念頭，騙倒醫師住院治療，自2008年底起向保險公司申請保險理賠。

張婦因此獲利豐厚，於是「呷好逗相報」將技巧告知經濟狀況欠佳的姊姊、姊夫、女兒等親友，以同樣手法騙倒多家知名醫院醫師，共同詐領保險金，經清查張婦一家3口共詐保3395萬多元，其中20多歲女兒就詐取保險金2580萬多元。

檢察官認定，張婦及親戚8人分別入住花蓮及雙北多家醫院，再持診斷證明書、護理紀錄向台灣、國泰、中國、富邦、全球、法國巴黎、康健、遠雄8家保險公司詐取保險金5570萬2987元，另詐取健保住院給付938萬5461元。

但張婦家人住院期間不僅經常請假外出吃喝玩樂，甚至跑去吃麥當勞、唱卡啦OK、洗頭、喝酒、花蓮鯉魚潭遊山玩水等，不似真的罹患精神病，令保險公司起疑。

2018年時任台北地檢署主任檢察官黃珮瑜至花蓮參加保險相關座談會時，業者告知有原民家族疑似長期裝病詐財情事。黃珮瑜事後主動分案調查，依詐欺等罪起訴張玉真與丈夫、女兒、二姊、二姊夫、三姊、三姊夫、小姑共8人。

今年4月18日，台北地院以7大理由，認為張婦8人罪證不足，判處張婦8人無罪，檢察官不服，已提起上訴。

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