毫無懸念，瑪娃快速發展為強烈颱風，今、明兩天將侵襲關島；美國已把它定義為「超級颱風」。最新模式模擬，瑪娃6、7天後接近台灣時的位置，會在東部外海靠近巴士海峽，再逐漸往東北大迴轉。不過也有模式做出颱風沒轉彎，一路往恆春半島前進，變數仍大！

中央氣象局指出，強颱瑪娃24日凌晨2點在關島附近，以每小時12公里速度，向西北進行，中心10級風半徑達100公里、7級風暴風半徑 250 公里。各國衛星雲圖均顯示，「瑪娃像個海上怪獸般，正往關島移動」。

瑪娃受高壓影響，目前預估會在台灣東部外海大迴轉。（翻攝typhoon2000）

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，美國已把瑪娃視為「超級颱風」，由於發展條件佳，甚至還有增強空間。多數模式模擬，它會在走到接近巴士海峽東側時，往東北大迴轉，這個路線對台影響較小。

不過瑪娃沿著太平洋高壓南側移動，轉彎時間點取決高壓勢力何時衰退，若退得晚，颱風可能走到台灣附近了才開始轉彎，變數極大。吳德榮強調，各系集路徑非常分散，代表各種可能性都有，現在討論瑪娃是否侵台還太早，必須再觀察2、3天。

今鋒面遠離，殘餘水氣在西半部流竄，偶有局部短暫陣雨，午後降雨機率高。各地氣溫：北部18至29度、中部19至33度、南部21至34度、東部18至32度。