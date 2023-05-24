有些人住宿退房時會在房間留下小費，不過有位房務人員昨在臉書貼出客房內照片，桌上擺著一張百元鈔票，由於該間是續住房，且鈔票不是放在床上，讓她直呼「不敢拿」；許多網友也勸她別拿，免得惹麻煩「不要拿，是陷阱！」

一名房務人員在臉書「爆廢公社二館」貼出照片，客房內桌上擺放一張百元鈔，上面還用口罩稍微壓著，她發文表示該房間是續住房，「我該拿還是不拿？」不過因為鈔票不是放在床上，她最後仍不敢拿。

許多網友看了都勸她別碰「枕頭上的才是小費」、「我也都會確定放在枕頭上」、「通常要給妳的，不會讓妳有這種疑惑」、「我續住給小費會留字條」，也有網友好奇表示，「為何會認為放錢就是小費，我常放錢在桌上，但沒有別的意思，就只是放桌上而已。」

甚至有網友寫下原PO若誤拿的嚴重性，「續住房的東西不要動，只有退房的才可以，不然可能會有偷竊的問題。」、「別拿，若真的是給妳的小費，確定退房不續住，肯定會再放；萬一只是個人習慣，口罩跟口袋東西掏出來一起放桌上，為了這一百元，得不償失。」