TDR爭議近日升溫，近期多份報導引用時任財政部證管會科員、目前擔任知名大學法學院長的郭土木的證詞，指稱TDR並非財政部1987年9月12日公告的第900號函令公告管制範圍，認為TDR並非證交法授權900號認定的有價證券範圍。

對此，證期局副局長高晶萍說明，TDR為外國公司將其境外上市股票，透過存託契約與保管契約方式在台發行表彰外國公司股票的憑證，屬於900號公告的有價證券範圍，TDR在台灣境內募集、發行與買賣，均應受到國內證券管理法令規範。

高晶萍指出，首檔TDR為1998年才在台掛牌，1987年便公告的900號函令自然不會有此商品。不過，金管會1992年便依第22條授權訂定TDR募集與發行處理準則，並由證交所訂定上市審查與交易制度，並非證交法2012年修訂外國公司專章後才納入規範。

而近期有因炒作TDR遭法院判刑的被告人士，引述郭土木說法認為金管會2015年及2020年回函內容有誤，金管會對此澄清，郭土木僅是當時證管會承辦組的科員之一，並非真正承辦科的官員，不是當時真正承辦TDR管理的證管會官員。

至於2015年及2020年的回函，是分別依立委及台北地院來函要求，就上述TDR所涉相關法規疑義解釋回覆，為基於證交法鎖定主管機關職責，依據法律說明法律適用及其過程，並沒有刑法第213條公務員登載不實罪或第216條行使公務員登載不實公文書罪等規定情事。

對於報載少數投資人因炒作TDR遭法院判決定讞，金管會表示，投資人買賣TDR若涉及炒作等不法行為，自應依證交法訴追刑事責任，以維護市場秩序並保障投資，才符合證交法保障投資的制定目的，亦為法院歷來的穩定見解，金管會尊重法院判決結果。