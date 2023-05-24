而上市公司隆銘(3018)、如興(4414)及上櫃公司駿熠電(3642)、昇華(4806)未如期申報出具2023年首季財報，目前均已暫停交易。其中，駿熠電因財報連3季難產，已確定將在6月27日下櫃，其他3家若未能如期補交申報財報，最快將在11月20日面臨下市櫃命運。

金管會統計，不含第一上市的上市公司首季營收8.16兆元、年減9.67％，仍創同期次高，但稅前淨利6230億元、年減達45.86％。不含第一上櫃的上櫃公司首季營收5884億元、年減9.89％，亦創同期次高，惟稅前淨利589億元、年減達24.2％。

對於上市櫃公司首季營運同步衰退，且獲利衰退高於營收，證期局副局長高晶萍分析，主因均為去年同期基期較高。去年首季上市公司以航運業、半導體業獲利表現較佳，上櫃公司則以光電業、半導體業等獲利表現較佳。

至於上市公司今年首季獲利成長較多的產業，金管會指出，包括金融保險業受惠金融商品操作得宜，通信網路業獲5G及AI等終端需求支撐，以及觀光事業受惠旅遊需求回溫及節慶商機挹注。

而上櫃公司首季獲利成長較多的產業，包括金融業受惠美國聯準會升息放緩及台股上漲，帶動營業證券出售及評價利益增加。觀光事業因疫情緩解，民眾外出用餐意願提高帶動餐飲收入增加，以及建材營造業建案完工交屋帶動。

高晶萍表示，駿熠電因相關資料無法提供會計師核閱、前任會計師終止委任，自去年第三季便無法如期申報財報，股票於去年11月17日起停止交易。由於未在半年內補交申報財報，目前亦未找到新任會計師，已確定將在6月27日下櫃。

至於隆銘因經營權之爭使財報無法經董事會通過，如興因會計師未完成查核簽證，昇華因前任會計師終止委任、新任會計師查核不及，未能如期申報去年年報及首季財報，3家均於4月10日暫停交易。若未能在半年內補正，預計最快將在11月20日下市櫃。