長不大的「媽寶男」令不少女生聞之色變，一名女網友分享和「媽寶男」交往的恐怖經歷，每次要出去玩都要先徵得媽媽同意，而前任的媽媽連兩人的性生活都要管，讓她超崩潰，最扯的是對方連原PO要穿什麼也要管，只要穿著暴露一點就會被嫌是「炭甲查某（用身體賺錢的女生）」，讓她最終受不了提分手，引起網友討論。

一名女網友在Dcard上分享，跟媽寶交往真的要不得，前男友明明已經出社會了，但是出去玩3天2夜都還要詢問媽媽的意見，徵得同意才可以去，而且她去前男友家吃飯過2次，經驗都很糟糕，她可以理解家長會關心兒子另一半的身分，但是前男友媽媽從家庭背景問到工作近況，連薪水與家產都要問，實在有點太超過。

女網友表示，讓她忍無可忍的是，前男友的媽媽連他們的性生活都要關心，她意外得知這件事情，跟前男友大吵一架，也才知道原來前男友的媽媽都會灌輸「女生展露身材是很賤行為」的觀念給前男友，而前男友看到她穿得比較暴露以後，也常常對她口出惡言「這樣很賤！這樣很像炭甲查某（用身體賺錢的女生）！」

女網友指出，上周兩人鬧分手，想著前不久生日，男友才包了一個紅包給她，雖然對方強調不用退還，但聽到前男友字裡行間還在提媽媽，她實在太不爽，就立刻將錢退回去，然後封鎖對方，立刻去買了男友口中「有夠賤」的比基尼，只能說夏天去玩水就是要穿這樣，而她也真的很喜歡。

貼文引起網友討論，「這才是真正的分手文，這麼熱的天氣比基尼買爆、穿爆，媽寶男真的不用搭理，這世界上多的是男人」、「媽寶拜託直接跟媽媽一起去住養老院，現在還有養生渡假村，兩人同住更優惠」、「我也遇過媽寶交往過1年，真的跟地獄一樣 ，去哪都要問媽媽，懷疑自己根本在跟他媽交往」。