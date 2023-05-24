擁有「台版LBJ（LeBron James，詹皇，NBA球員）」稱號的球星周儀翔，與老婆曾是球壇令人稱羨的一對夫妻，但兩人自2020年時被傳出婚變，還有球迷發現雙方時而會在社群互嗆，甚至取消關注對方，如今周儀翔竟被直擊深夜到五星級飯店一名女子會合。

根據《鏡週刊》報導，周儀翔上月底深夜與一名男性友人相約聚會，過程中有一位帶著粉色鴨舌帽，身穿白色運動套裝露出小蠻腰的女子搭計程車前來，隨後可見周儀翔從酒吧走出，並將五星級飯店房卡交給女子，說了幾句話後便轉頭回去繼續與朋友喝酒，該名女子便搭乘計程車到飯店，而周儀翔聚會結束後，竟到給房卡的女子同間飯店會合；對此，周儀翔目前還未做出回應。

事實上，周儀翔從國小接觸籃球，在學生時期就展現出他精湛的球技，過去還曾與林書豪在「北京首鋼」當過隊友，而在那期間他老婆的高顏值及好身材曾一度造成話題，還有報導直言，周儀翔能娶到被譽為「國產金卡戴珊」等級的老婆，可說是「真正的人生贏家」；此外，據悉他當初會動念返台打球，除了有舞台可發揮外，能同時兼顧家庭這點更是他回來的主因之一。

然而，周儀翔近期卻逐漸將在社群上的貼文刪除，還經常發出「自己的不成熟成就了今天，種什麼因得什麼果」、「重新再來過，願一切都好」等言論，夫妻倆更互相取消關注，引起外界熱議，而他本月21日深夜限時動態上傳小孩背影畫面表示，當自己聽到孩子說「爸爸，謝謝你」時，自己這幾個月的壓力、煩惱終於釋放出來「妳（女兒）的簡單一句話，爸爸哭了好久眼睛好腫」更有感而發感謝兩個孩子。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！