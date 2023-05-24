現任副總統、民進黨總統參選人賴清德日前稱國情報告後接受質詢，有違憲政制度，引起各界討論，連法務部、司法院官員被問到相關問題，都僅重複將條文念出，不對此表達意見，不過前立委蔡正元爆料，賴過去擔任國大代表時，就曾對前總統李登輝發表建言，質疑他怎麼會如此健忘。

蔡正元日前在臉書表示，賴清德稱總統到立法院備詢是違憲，法務部對此稱違不違憲是大法官才能決定，司法院秘書長則說他不是大法官不便說，但若這件事只有大法官才能判斷，那並非大法官的賴也根本沒資格說是違憲。

「這表示法務部和司法院，公開打臉賴清德！」蔡正元指出，總統得去立法院作國情報告，憲法增修條文白紙黑字寫的很清楚，但賴清德故意扭曲為「備詢」，說總統去立法院備詢違憲，但曾當過國大代表的賴，應該很清楚最早總統報告的對象就是國民大會，直到國民大會廢除後才改為向立法院報告。

蔡正元透露，李登輝擔任總統時，就多次向國民大會進行報告，報告結束後國大代表們輪流發言，李並在最後進行綜合答覆，當時賴清德自己也曾發表建言，難道賴竟如此健忘，把這些事情都忘光了？