前設計的街廓外推造成轉角R值過小大型車輛不易通行，現在正改善中。（許逸民攝）

澎湖馬公市區唯一外環道～四維路，去年在前朝賴峰偉時期進行道路與人行空間改善工程後，疑因設計失當，加上不熟路況遊客湧入，導致自撞意外不斷發生。經縣長陳光復上任後，實地前往會勘並責令改善後，目前已進入最後施工改善階段，預計完工後，將不會再發生轉彎就開向對向車道，或重車因內輪差關係壓上人行道。

技師郁國麟表示，填掉沒用的植裁槽，路口10m範圍內的停車格取消，截角自然就內縮，文光路右轉四維路就不會開到對向車道，重車四維路轉進文光路內輪差也不會壓上人行道，改了幾次，這回總算改對了。只是改來改去，累到營造廠，因此規劃設計審查很重要，不然設計不當除了浪費公帑，還累死一堆人。

馬公市四維路，從去年9月開始進行人行空間改善工程，但在上月20日開始，海上花火節拉開澎湖觀光季序幕，大批遊客湧入後，就因不熟悉路況，陸續發生自撞意外，還有車輪卡進綠化槽，只能由吊車協助脫困，更引發民眾不滿。

當地居民就質疑說，人家路是越大越好，結果卻越做越小。尤其大車在這條路開，萬一消防車或救護車出勤，反而容易被堵住。

澎縣府新任工務處長林文藻指出，近年交通規劃朝向「人本交通」概念發展下，以車為本的道路規劃轉向以人為空間主角思考模式，但此工程初衷並未縮減車道，仍維持全段15公尺寬的計畫道路，雙側皆有2米寬人行道、和雙向各3.5米的單車道外，只是利用全線兩側路肩白線外非屬車道範圍的2米寬空間規劃為避車彎形式之停車格、植栽帶和設施帶，路口處則利用拓寬人行道範圍改善路緣斜坡道。

但現在同步進行多次滾動檢討及修正後，後續已立即針對街廓外推造成轉角R值過小大型車輛不易通行、植栽帶緣石過於貼近路肩線進行改善修正。