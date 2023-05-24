一名從事外送員的女網友表示，日前送餐到一戶人家，發現叫餐的女主人很面熟，對方看著她突哭喊「媽媽」，才知女方是她20年前拋棄的女兒，她不敢和女兒相認，把餐點給對方後，就直接騎車離開現場，她難受地說「感謝老天爺，我已經無憾了」，貼文引發網友熱烈討論。

原PO日前於《匿名公社》指出，14日接到一張麥當勞外送單，餐點分量很多，叫餐人出動一家4口下樓取餐，她將餐點交給對方過程中，發現叫餐的女主人很面熟，對方看著她幾秒後，眼淚瞬間奪眶而出、喊她一聲「媽媽」，原來女方是她20年前拋棄的女兒，她不敢喊女兒相認，直接騎上機車離去。

原PO表示，她當年只想自己過日子，女兒讀國小六年級就被她拋棄，才導致到現在隻身一人沒依靠，「都是我自己造成的」，看到女兒長大成人、嫁到好人家，感到很欣慰，「沒想到我這輩子能再看到她，欠她的只能下輩子再彌補，感謝老天爺，我已經無憾了。」

貼文曝光，網友也紛紛留言，「也許你女兒也很想你，不要讓自己後悔，好好跟女兒聊個天吧」、「不要給自己和女兒留遺憾吧」、「世間所有的相遇都是久別重逢」、「女兒都哭了還不給秀秀，二次創傷耶！妳這欠下的債難還了」。