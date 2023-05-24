桃園市「超商浩克」28歲朱姓健美教練20日大鬧超商還襲警，員警制伏過程遭疑執法過當，事後遭到記過2次並依傷害罪嫌函送偵辦，引發兩極看法，更有中壢警分局基層員警在臉書《靠北POLICE》擬發起第一波「治安消極日」聲援同仁。對此，律師巴毛狠酸，「台灣警察真的讚到不行，因為有人違法私刑被懲處，決定集體擺爛」。

臉書專頁《靠北POLICE》近日接獲投稿，疑似基層員警不滿「浩克事件」懲處結果，預計發起為期4天的治安消極日，還稱民眾報案會如往常處理，要民眾不必擔心權益受損，同事間串連以「不查緝績效、不主動開單、不處理分局交辦事項」來表達不滿，強調訴求是建請撤銷記過處分，「既然兄弟有難分長官不挺，那就不要怪我們態度消極不作為」。

對此，律師巴毛在臉書粉專「巴毛律師混酥團」發文狠酸，如果（治安消極日）是警察發起，台灣警察真的讚到不行，因為有人違法私刑被懲處，決定集體擺爛，「叫你們不要違法結果你們決定乾脆不要執法，是不會合法執法484（是不是），我傻眼」。