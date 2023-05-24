Stephen Curry has been named the 2022-23 Kareem Abdul-Jabbar Social Justice Champion.



Curry was selected from a group of five finalists for his dedication to pursuing social justice and advancing Abdul-Jabbar’s life mission to engage, empower and drive equality for individuals… pic.twitter.com/HBB5Ggap6s — Golden State Warriors (@warriors) May 23, 2023

Congratulations to the amazing @StephenCurry30

I am so proud of you for being a champion on and off the court! https://t.co/CBlRGqiik1 — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) May 23, 2023

表彰對社會及人權議題貢獻良多的NBA年度「社會正義冠軍獎」，今年由勇士球星史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）獲選，成為自安森尼（Carmelo Anthony）和布拉克（Reggie Bullock）後第3位獲獎的球員，聯盟也將提供10萬美元，捐贈給柯瑞指定的社會機構。

柯瑞場外活動多半與社會正義有關，由美國前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）組織的「When We All Vote 」，推動確保每個公民都有投票權，柯瑞正是該團體的聯合主席之一，他也參加了全國籃球社會正義聯盟的「自由投票」活動，幫助倡導美國參議院通過自由投票法案。

本季勇士隊以衛冕冠軍身分造訪白宮，柯瑞和美國總統拜登（Joe Biden）討論社區安全問題時說道，「身為一名運動員，一直以來我利用自己的影響力擴大宣傳，解決現今社會存在的種族問題，我們必須在社群媒體和發聲，並實際採取行動，為我們的社會及後代帶來真正改變。」柯瑞也時常關懷弱勢群體，幫助清寒學生運動員爭取獎學金，提倡體育界性別平等。

其他入圍者包含灰熊傑倫傑克生（Jaren Jackson Jr.）、馬刺崔瓊斯（Tre Jones）、太陽保羅（Chris Paul）和賽爾提克葛蘭特威廉斯（Grant Williams）。社會正義冠軍獎以名人堂傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）命名，他在推特向柯瑞道賀，「恭喜令人敬佩的柯瑞，無論場上或是場外表現，我都為你感到驕傲。」