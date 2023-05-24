2024年總統大選，國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲「三腳督」態勢成形。《美麗電子報》董事長吳子嘉認為，侯、柯兩人目前都在衝高民調，若侯能順利爭取到年輕、中間選民的票，最快6至7月民調會破三成；吳也提到，過去侯跟深藍關係不佳，但若侯民調拉高，確定國民黨不分裂，深藍會回歸。

《TVBS民調中心》19日公布的最新民調顯示，侯友宜以30%支持度居冠，賴清德支持度為27%，柯文哲23%，另外有20%沒有表示意見。吳子嘉今（24）日接受《中評社》訪問時指出，侯、柯文哲目前都在衝高民調，目前看來侯應該很快會衝破三成；吳提到，鴻海創辦人郭台銘目前已經沒有新聞，且國民黨主席朱立倫關注度也不見了，侯友宜民調很快會拉起來。

吳子嘉認為，侯友宜民調要拉高有兩大關鍵，其一是內部力量，目前民調還不高的原因是過去與深藍關係不好，若深藍看到侯民調拉高，確定國民黨不分裂，深藍就會回歸，而民調要拉高另一關鍵則得靠網友、年輕人、台灣派支持。

吳子嘉強調，若郭台銘沒有鬧就是支持侯友宜，國民黨就沒有分裂，若再加上台灣票、年輕選民，就是侯友宜多出來的票源。