勞動部表示，《性別工作平等法》明定，受僱者依法申請育嬰留職停薪時，雇主不得拒絕或為不利之處分；於育嬰留職停薪期滿後，雇主應讓受僱者回復申請育嬰留職停薪時之原有工作，除非有以下法令規定情形，包括事業單位歇業、虧損或業務緊縮；雇主依法變更組織、解散或轉讓；不可抗力暫停工作在1個月以上；業務性質變更，有減少受僱者之必要，又無適當工作可供安置者。雇主倘因為以上4種情形之一，未能使受僱者復職時，依法必須要報經主管機關同意，並且要在30日前通知受僱者；此外，也應該要依照法定標準發給資遣費或退休金。

舉例來說，小陳在申請育嬰留職停薪之前，擔任某公司部門主管，育嬰留職停薪期滿後，公司雖然讓其復職，但調整職務為「非主管」，小陳遂向地方政府提出申訴。經地方性別工作平等會評議，認為公司確實未依法讓小陳回復育嬰留職停薪前的原有工作職位，因此認定公司違反《性別工作平等法》成立，並依法裁罰，同時公布其姓名或名稱、負責人姓名。

勞動部指出，《性別工作平等法》對於申請育嬰留職停薪者已有相關的保障，雇主不讓勞工回復原職，或是恣意調整育嬰留職停薪員工的職務，甚至無故解僱，皆可依法處理。請雇主特別注意相關規定，以免觸法。

勞動部呼籲，面對少子化的難題，近年育嬰留職停薪的申請門檻已更為彈性及便利，就是要鼓勵受僱者及其配偶同時兼顧工作與子女照顧，並請雇主多多支持，共同為友善的職場環境而努力。