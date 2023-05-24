本土第四波新冠疫情來勢洶洶，疾管署公布過去一周中重症患者平均日增204例，增幅超過32%，根據過去重症率1%推算，國內目前一天約新增2萬多名確診個案。小兒科醫師王韋力分享，昨遇到一位小病人，這位小朋友已經確診5次，平均3、4個月就得一次，連打疫苗的機會都沒有，也算是另類的「天選之人」吧。

疫情加溫，疾管署預估6月底會達高峰，王韋力昨天在臉書發文，每天居家快篩兩條線的病人越來越多，之前才討論可能已經沒有所謂的「天選之人」，病毒遲早都可能找上你。但現在出現另一種「天選之人」，王韋力表示，昨天遇到一個小病人，在家又驗出兩條線來看診，家長說這是孩子從疫情大爆發以來，第5次得到新冠病毒。

王韋力分析，病患確診5次，也就是說幾乎每3、4個月就得一次，所以孩子也一直沒機會打疫苗。雖然說有些人比較不容易得，也有些人已經得了2、3次，但是這位被病毒選上5次的小朋友，也可以稱得上是「真正的天選之人」吧。

貼文PO出後，許多網友都看呆，紛紛留言「5次？太誇張了吧」、「猛毒真人版」、「這是不是百毒不侵了」、也有人擔心「那他的肺跟支氣管會不會有影響？我確診後，支氣管都超敏感，只要吃到冰涼食物就咳嗽」，王韋力回答「很多人都有類似的症狀，好好治療還是會改善」。