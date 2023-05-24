周二收盤，道瓊指數跌231.07點或0.69%，報33,055.51點。標普500指數跌47.05點或1.12%，報4,145.58點。那斯達克指數跌160.53點或1.26%，報12,560.25點。費城半導體指數跌37.59點或1.17%，報3,177.44點。

投資人的風險偏好急凍，標普500指數11大類股僅能源股收高，終場上漲1.04%。原材料股跌1.54%，跌幅最大；其次為科技股跌1.50%、通訊服務類股跌1.48%。具防禦概念的公用事業股跌0.34%，跌幅最小。

重量級科技股全跌，微軟跌1.84%、蘋果跌1.52%、Alphabet跌1.99%、特斯拉跌1.64%、網飛跌1.93%。

台積電ADR跌1.40%、日月光跌1.47%。

隨著提高債限否則將發生債務違約的大限進入倒數，美國總統拜登的幕僚和國會共和黨人周二結束另一輪談判。市場對於協商缺乏進展感到擔憂，一個月期公債殖利率飆升至5.888%，創下歷史新高。

美國財政部長葉倫周一在3周內第三度致函國會，她表示，如果國會不採取行動提高31.4兆美元舉債上限，「極有可能」財政部無法在6月初、最早在6月1日履行所有美國政府的付款義務，這將導致美國有史以來的首次債務違約。

投資人也在觀望聯準會周三發布的5月會議紀要，以評估美國央行下一步可能採取的利率舉措。

明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）周一表示，美國利率可能必須「破6」才能使通膨率回到聯準會設下的2%目標。聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）則表示，聯準會今年可能仍需要將基準利率再提高半個百分點。

S&P Global數據顯示，受惠於服務業的強勁增長，美國5月商業活動指數創下13個月新高，為美股帶來些許支撐。

儘管經濟衰退的風險升高，但這份報告再度印證美國經濟在第二季度初仍維持增長動能。

接下來市場也將密切關注周五商務部發布的4月個人消費支出（PCE）指數，這是聯準會偏重的通膨指標。

美國交易所成交量總計為103億股，前20日均量為106億股。

標普500指數下跌與上漲股數比為3.5：1。