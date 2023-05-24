一名范姓男子認識一名想當模特兒的女網友後，謊稱可以替他找廠商簽約拍照，接著偽造假合約書，上面明訂女方要定期與他「角色定位練習」，若違約要付高額違約金，接著拍照時要求女方穿薄紗內衣、與他扮演情侶後接吻，接著壓在床上逼女方替他打手槍。法官審理後，依強制猥褻罪判范有期徒刑1年。

根據判決書，范姓男子在交友軟體上認識一名女網友小美，得知她有意從事模特兒工作，遂以假名與她來往，並自稱是業餘攝影師，可替小美接洽廠商拍攝照片。110年12月間，范男對小美表示，廠商對照片效果並不滿意，希望兩人要多練習加深2人契合度，否則不再考慮聘請她拍攝照片。

范男士因此要求小美定期與他進行「角色定位練習」，以情侶關係模式接觸相處，還拿出自己偽造的假契約讓小美誤信。甚至還要求違反契約將有高額違約金。

隨後范男即要求小美到旅館拍攝「情趣模特影像」並自行準備薄紗內衣2套，使小美穿上後給他觀看、並進行「角色定位練習」。但小美僅同意與范男親吻，未料范男獸性大發，將她拉到床上脫掉衣物舔舐胸部，並要求發生性關係。

小美當場拒絕，范男就強抓她的手替他打手槍，小美因擔憂因外洩情趣照片以及負擔違約金之心理壓力，只好被迫替范男尻槍，事後立刻報警提告。

但是范男的辯護人稱，他與小美二人每月均有進行「角色定位練習」，關係匪淺，故范男當日是在「角色定位練習」中擦槍走火要求發生性行為，小美則自願為其手淫，二人事後還去吃飯，不成立強制猥褻罪。

法官認定，根據2人通訊軟體對話，採信被害人證述。且范男在2019年12月因加重強制性交罪判刑2年、緩刑4年，緩刑期間再犯案，再依強制猥褻罪判范有期徒刑1年。