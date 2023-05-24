小編今（24）日精選5件不可不知的國內外財經大事。半導體疲軟陰霾持續籠罩，高盛近日報告指出，考慮到手機等終端需求下半年復甦乏力，和整體半導體產業消化庫存速度不如預期，估台積電次季收入將季減6.6％，並將台積電ADR目標價調降至101美元，但重申「買入」評等。

台股部分，高盛將台積電目標價下調2.8％至新台幣（下同）615元。高盛在4月曾將台積電目標價由675元下調至630元。

【1】去庫存不如預期 高盛降台積電目標價

高盛預測，台積電第二季收入將較首季衰退6.6％，並進一步看衰台積電全年收入規模，將收入衰退幅度從7.3％再調整至10％。不過高盛認為，在未來終端需求復甦以及對3奈米製程生產擴張的預期前景下，台積電2024年收入將大幅反彈27.3％。

【2】CEO基辛格訪台發豪語… 英特爾將超車台積電

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）23日指出，透過三大策略，包括重啟英特爾開發者論壇（IDF）精神、建立嚴謹研發流程（Tech Talk）及開發極紫外光（EUV）技術，配合IDM 2.0轉型，將重建創新生態系，快馬加鞭，奪回英特爾在產品及技術的全球制霸權。

【3】出口連8黑 龔明鑫：景氣復甦恐遲至Q4

最新外銷訂單呈現連續八個月負成長，景氣短期內難見落底，國發會主委龔明鑫23日改口表示，「最晚第四季會看到復甦與反彈」，在此之前，政府要盡各種可能的努力，強化內需及公共投資，穩住今年經濟表現。

【4】日管制半導體設備出口 威力比美國猛

醞釀數月後，日本跟進美國打壓中國半導體產業的腳步，且力度更甚於美方。日本經濟產業省23日宣布，將對23種半導體製造設備實施出口管制，並於今年7月23日正式生效。中國商務部痛批，日方此舉嚴重背離自由貿易規則，中方堅決反對，將保留採取措施的權利。

【5】美債限未解 美元升勢強勁

美國總統拜登與共和黨籍眾議院議長麥卡錫，22日晚間終於在白宮面對面進行提高債限談判，雙方仍在增稅與減支上各有堅持，未能達成協議。6月初違約大限逼近僵局依然未解，避險買盤帶動下，23日美元兌日圓被推上近半年高點，進逼140日圓大關。