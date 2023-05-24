台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，繼承占比走高，主要是因戰後嬰兒潮世代，距今已約70年，隨著人口老化逐步凋零，觀察2022年的全國死亡率為8.89%，達到統計以來的新高點，因此繼承不動產的占比也隨之增加；加上戰後嬰兒潮世代經歷「台灣錢淹腳目」的榮景，在房價所得比低的時代，累積不少房地產，使住宅繼承筆數走揚。

繼承不動產的比例增加，除了因死亡率增加，也反映多數長輩擔心太早贈與房產，恐導致子孫不孝，或是分配不公等疑慮，因此排斥生前贈與，不如身後循繼承方式分產。而實務上，也常見因為子孫眾多，對遺產的處理沒有共識，則透過法拍來分產的情況。

至於贈與房產的比例也有增加趨勢，台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中表示，2022年起，每人的贈與免稅額度從220萬提高到244萬，有規畫提早布局的父母，一般會先透過夫妻贈與後，再轉贈給子女，同年度就有機會達到488萬的免稅額度。若結婚當年，還有多100萬的免稅額，該年贈與免稅的總額可達688萬，因此多少促使贈與移轉的占比增加。

陳定中提醒，民眾將房產贈與給子女，雖然享有免稅額，但須注意，子女受贈房屋的取得成本，會以公告現值計算，由於公告現值與市價差距頗大，往後子女欲轉售房產時，就可能因取得成本過低，導致房地合一稅飆高，所以也可以考慮贈與現金，再以買賣的方式將房產移轉給子女，以提升節稅效果。