歌手ØZI音樂才華深受粉絲喜愛，感情生活則是屢次躍上新聞版面，先前爆出和謝和弦前妻Keanna關係匪淺，接著與一名短髮辣妹性愛影片在網路瘋傳，引發軒然大波，不過近來傳出單身三年的他，如今感情有了著落，女方是名叫Jane Chen的辣模，每每曬出辣照總是引發熱議。

根據《鏡週刊》報導，ØZI近來身邊似乎有了新歡，人在洛杉磯工作的他，不忘趁著空檔與女友約會，小倆口足跡踏遍各地，不僅相約看球賽，還去了迪士尼，最後更一起返台，不過兩人明明坐同一台車離開機場，ØZI卻是捧著Jane的臉好一陣子，甘願將女方推進車內，甜蜜畫面閃瞎眾人，不過並兩人未返回ØZI住處，而是來到一處社區，只見兩人先後進入豪宅，繼續享受專屬小倆口的甜蜜時光。

早在4月就有網友察覺端倪，不僅發現ØZI與Jane相互追蹤社群外，Jane貼文可見ØZI按讚回應，就連日前ØZI發出在泰國的限時動態，Jane也疑似同行，不難看出愛得相當火熱，不過兩人關係究竟為何?ØZI經紀人則低調表示：「就是認識中的朋友」。

至於Jane的身分也被起底，在網路上小有名氣的她，instagram追蹤粉絲近8萬人，高中時期參加吉他社時，更有著「桃園陳綺貞」的封號，身材火辣的她每每曬出辣照時，總掀起網友暴動，不過她與舊愛男模的感情，一度引發軒然大波，不僅隔空指控之外，還一度鬧到男方關版。

ØZI先前受訪時表示對感情相當大方，但為了表免彼此認知不同，一旦有曖昧對象會先告對方底線在哪，至於若是單身狀態，他也不避諱若生理上有需求，會尋找「砲友」解決，畢竟「性需求」與與「愛情」沒有直接關係，至於單純的男歡女愛能否發展為戀人，就得看雙方相處模式後再決定。