一名女大生前天（22日）從淡水搭捷運，附近有位男乘客把包包放在旁邊位置，在復興崗站開始有人潮上車，一位先生詢問男子能否將包包拿起來，沒想到男子當場暴怒尖叫，整個人從座位上跳起來往地上摔，車廂乘客全嚇傻；女大生直呼可怕，有人則猜測，男子可能是自閉症患者，不要刺激他們就好。

女大生在Dcard發文指出，前天下課和同學一起從淡水搭捷運回家，她們找到位子就坐下，前方有位男乘客把自己的包包放在隔壁位子，一人占用2個座位；捷運開到復興崗站時，一位先生走過來，詢問男子能否將包包拿起來，沒想到男子當場抓狂，「從座位上跳下來摔在地上，一直尖叫嘶吼，還用頭撞地板、車門，甚至用拳頭打自己。」

原PO說，當下整個車廂的乘客都嚇傻，她和同學也趕緊離開現場；這次的經驗讓她直呼，「越來越怕坐捷運了，其實之前也都遇過怪人，但他們沒有影響到我， 不過這次真的很可怕。」

這名男子在捷運暴走似乎不是第一次，有網友表示也曾遇過，「也是從淡水發車，當時他拿背包占一個位子，有位阿姨過去問能不能坐，他就開始抓狂，頭一直撞柱子，阿姨不用了，他才乖乖回去。」、「我好像遇過他，也是一個人占2個位子，有人請他把東西拿起來，想把他包包移開，他直接起肖大喊。」

不過也有網友覺得同情，「他是一時情緒崩潰了吧，比起可怕或怪人，比較覺得可憐」、「會不會是自閉症？生氣的時候會打自己出氣。」、「遇到這種真的無解，現在精神疾病的人太多了，遠離自保、不要刺激他們比較可行。」