白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）指中國制裁美光的理由是「沒有事實根據」。商務部已「直接參與」中國制裁美元的事件裡。

參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）也表示，他就美光被制裁事件正跟商界討論。

對於國會議員提出反擊的要求，商務部拒絕評論此事。