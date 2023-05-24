白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）指中國制裁美光的理由是「沒有事實根據」。商務部已「直接參與」中國制裁美元的事件裡。
參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）也表示，他就美光被制裁事件正跟商界討論。
對於國會議員提出反擊的要求，商務部拒絕評論此事。
美國眾院共和黨籍的「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）在23日認為，美光被中國制裁後，商務部應該出手反擊，對中國記憶晶片商長鑫存儲技術（CXMT）做出貿易限制。
白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）指中國制裁美光的理由是「沒有事實根據」。商務部已「直接參與」中國制裁美元的事件裡。
參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）也表示，他就美光被制裁事件正跟商界討論。
對於國會議員提出反擊的要求，商務部拒絕評論此事。
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