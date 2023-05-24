行政院副院長鄭文燦23日表示，碳費將合理定價，初期以碳排大戶跟用電大戶為範圍約500多家，未來還會擴大，落實碳管理機制，預定明年上路。
據了解，首波碳費徵收對象暫定每年碳排超過2.5萬公噸的排碳大戶，約289家，包括電力、鋼鐵、水泥、石化、造紙等產業，排放量總計占全台約八成；用電加製程達標的業者，包括電子零組件、化學材料、紡織等產業，約239家，兩者合計逾500廠家。
國內碳費徵收即將在明年上路，市場傳出，鋼鐵、石化、水泥、造紙等產業界希望每公噸碳費約300元、環團則主張約500元，雙方正在拉鋸。鑒於目前景氣榮枯變化大，產品價格轉嫁、上提都不易，產業界力守。
行政院副院長鄭文燦23日表示，碳費將合理定價，初期以碳排大戶跟用電大戶為範圍約500多家，未來還會擴大，落實碳管理機制，預定明年上路。
據了解，首波碳費徵收對象暫定每年碳排超過2.5萬公噸的排碳大戶，約289家，包括電力、鋼鐵、水泥、石化、造紙等產業，排放量總計占全台約八成；用電加製程達標的業者，包括電子零組件、化學材料、紡織等產業，約239家，兩者合計逾500廠家。
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