行政院副院長鄭文燦23日表示，碳費將合理定價，初期以碳排大戶跟用電大戶為範圍約500多家，未來還會擴大，落實碳管理機制，預定明年上路。

據了解，首波碳費徵收對象暫定每年碳排超過2.5萬公噸的排碳大戶，約289家，包括電力、鋼鐵、水泥、石化、造紙等產業，排放量總計占全台約八成；用電加製程達標的業者，包括電子零組件、化學材料、紡織等產業，約239家，兩者合計逾500廠家。