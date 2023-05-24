中國當局已宣布禁止向國內關鍵產業銷售美光記憶體晶片，美中貿易爭端進一步加劇，外媒指出，在中國設廠的全球前兩大記憶體晶片製造商三星、SK海力士恐成夾心餅，陷入進退維谷的困境。

根據路透社報導，美光被中國封殺後，三星、SK海力士短期內或許能受益，但分析師示警，日益加劇的地緣政治緊張局勢讓晶片業蒙上陰影，因為企業需要在越來越不確定的情勢中摸索前進，可能影響到投資和供應鏈管理。

首爾Meritz證券分析師金善宇（音譯，Kim Sun-woo）表示，美中針鋒相對的政策將使所有晶片製造商難以做出投資決策，公司必須兼顧製造與銷售，如果能在同一個地方進行會更好，但目前的情況將導致這兩者必須分開進行。

南韓半導體產業協會副主席李昌韓（音譯，Changhan Lee）提到，要成為晶片製造商，前期需要投入大量資金，這些投資至少5年、10年才能打平，若可預期性遭到破壞，會導致投資困難度大增。他強調，從長期來看，這對誰都沒好處。

《金融時報》上月報導，白宮上個月要求南韓力促其晶片製造商在美光產品遭北京禁售後，不要增加對中國的銷售。分析師金善宇說，在各方干預情況下，南韓晶片商「受困進退維谷」。

南韓BNK證券分析師李敏喜（ 音譯，Lee Min-hee）則認為，美中霸權的戰爭不會在短期內結束，「現在是晶片，以後是稀土和原料，這種情況會一直持續下去。

另有分析師指出，目前各大廠得接受中美貿易戰的現狀，一旦地緣關係緊張加劇，之後恐會發展出繞道進口記憶體晶片的策略。