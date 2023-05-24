繼多家客運業者調漲票價後，國道客運龍頭國光客運也喊漲，公告自6月5日起31條中長途國道客運路線調整票價，分別調漲1到25元，最高漲幅達10%，其中熱門路線台北到台中從300漲為320元；同時也取消來回票和回數票旳優惠。

國光客運官網公告，6月5日起中長途國道客運31條路線調整票價，同時取消販售來回票、回數票，搭車來回的民眾無法再享有來回票約10元的優惠，買20張回數票送6張的優惠6月5日起也不再販售。

31條路線票價調整部分，1805基隆-台中票價從345元漲至346元，漲1元；1826台北-台中票價300元漲為320元，貴20元。

至於1828台北-彰化票價從320元漲至331元；1831台北-南投路線從380元漲至388元；1837台北-台南票價480元漲至500元，漲20元，其中四排椅從420元漲至445元，貴25元。

高雄、屏東部分，1838台北—高雄票價從590元漲至600元；1839台北-屏東620元漲至630元，皆漲10元。

國光客運31條路線6/5起漲價，取消回數票、來回票。(翻攝自國光客運官網)