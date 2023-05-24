Gerrit Cole becomes the 3rd fastest pitcher ever to get to 2000 career strikeouts pic.twitter.com/xaC18SxSYh — gabe (@PlayoffTanaka_) May 23, 2023

2,000 career strikeouts for Gerrit Cole! pic.twitter.com/RzzVAJzcyb — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 23, 2023

大幅降低被全壘打的比例，洋基王牌投手寇爾（Gerrit Cole）開季虎虎生風，球迷重拾對他的期待，今（24）日寇爾代表洋基先發登板，在2局上飆K後，達成生涯第2000次三振，寫下史上第3快紀錄。

賽前寇爾累計1998次三振，2上他先將瓦夫拉（Terrin Vavra）揮空三振，面對下一位打者馬德歐（Jorge Mateo）投到兩好兩壞，寇爾狂飆97英哩速球擦棒被捕，成為大聯盟史上第87位投出2000K的球員。在這里程碑之夜，寇爾主投5局丟掉4分，也僅僅投出這2次三振，不過打線則在5局下打回追平分，幫助寇爾逃過敗投。

以所有完成2000K投手的出賽數來看，寇爾的278場排在藍迪強生（Randy Johnson，262場）、柯蕭（Clayton Kershaw，277場）後，在局數方面，僅次於賽爾（Chris Sale）的1626局、佩卓馬丁尼茲（Pedro Martinez）的1711.2局，寇爾則在生涯第1714.2局時投出2000次三振。

寇爾也是第8位穿著洋基球衣完成職業生涯2000K的選手，加入了穆西納（Mike Mussina）、派提特（Andy Pettitte）及沙巴西亞（CC Sabathia）等名投的行列。寇爾有664次三振是在洋基時期完成，效力海盜及太空人則分別投出734、602K。上季寇爾投出257次三振，打破洋基單季隊史紀錄。