一名女網友表示，受到同事邀請去參加婚禮，當天穿牛仔褲和白色T恤，她自認打扮得乾淨整潔，入場還大手筆包了6600元的紅包，結果才吃完第一道菜就被新娘弟弟請出去，說是她穿著很隨便，讓原PO超傻眼，也引起網友討論。

一名女網友昨在「匿名公社」上分享，最近應邀參加婚禮，她是新郎的同事，當天穿著白T恤搭配牛仔褲出席婚禮，她自認為這身打扮乾淨整潔，又不會過於搶鏡，算是很可以的婚禮穿搭，怎料才吃完第一道菜，就被女方的親友請了出去。

女網友表示，她今年35歲了，這麼多年來參加了超過10場以上的婚宴，卻是第一次因為穿牛仔褲而被請出來，當時一位看起來比較有年紀的婦人甚至不客氣地說「這是什麼場合？你穿這身適合嗎？」

女網友指出，同事這場婚宴選了高級餐廳，但她也不是來吃白食的，入場的時候大方包了6600元的紅包，完全無法理解自己平凡又低調的打扮怎麼了。難道非得要穿著裙子或洋裝才可以嗎？總而言之，就是新娘的弟弟感到不滿，甚至一度想強拉她出場，直到新郎與其家人過來，對方才鬆手。

女網友也說，雙方家屬爭吵了一下，而新娘也跑來向她道歉，但她認為這整件事情與新娘並沒有關係，所以也沒有繼續追究，不過她自認自己的打扮乾淨整潔，並沒有失禮，只覺得女方的弟弟管太多。

貼文引起網友討論，不少人力挺原PO說，即便服裝沒有那麼符合高級餐廳的場合，但直接把人趕走真的很糟糕，「就算真的服裝不那麼合宜，比起沒教養趕人走，孰輕孰重？真正有教養的名門望族，若真的認為服裝不妥，也應在婚宴開始前請男方委婉詢問是否方便稍做調整」、「這都什麼年代了，還管人穿什麼」、「好好笑，這樣就要趕人，參加個喜宴一定穿西裝打領帶才叫正式嗎？」

不過，也有網友認為，參加婚禮穿牛仔褲和白T恤的確有點太隨便，難免會讓人感覺不好，雖然不用穿到西裝、禮服的程度，但至少要比較正式一點的打扮。