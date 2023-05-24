「最美性學博士」許藍方，因外型亮眼及具有不俗的專業能力，經常受邀到各大綜藝節目分享兩性知識，而她的感情也是外界關注的焦點之一，日前她在節目上罕見談及自己過去的感情事，她表示過去有任男朋友對她非常好，好到她「忘記對方是否快樂」，如今起這段感情也讓她感到有些遺憾，講述的過程中還一度淚灑攝影棚。

日前節目《小姐不熙娣》邀請來賓分享自己最刻苦銘心、難忘的戀人，許藍方透露，過去在念書期間有次突然昏倒送醫，當時的主治醫師正好是與她曖昧許久的人，而此事也成兩人在一起的契機；接著，她表示，這任男友對自己非常非常好，好到讓她可以做自己，甚至做自己到「我已經忘記他快不快樂」她提到，與對方在一起的那段時間，自己相當任性，也經常會提出一些愚蠢的問題，但對方的反應沒有讓她覺得這樣不好，反而讓她覺得很快樂，且基本上他們之間不太有男方引發的爭吵。

不過，兩人因逐漸沒了戀愛的感覺，出門不太會牽手，連坐在沙發上看電視都會各自往旁邊靠，因此決定分開一段時間，但這期間內兩人仍每天聯絡，對方也時常會關心她，但對方的關心與自己想像得不太一樣，似乎並沒有想要復合的意思，直到對方後來去念書，許藍方才發現「他其實沒有我在旁邊，好像比較快樂」。

接著，許藍方坦言，有了這段感情的經歷，讓她知道感情不是自己想得那麼簡單，加上當時她在正在學習情緒治療等，因此發現對方帶給她許多成長「只是回不去了」，而這種回不去的感覺，讓她覺得很遺憾，講到這許藍方也忍不住眼眶泛紅落淚。