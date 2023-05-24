小S主持的《小姐不熙娣》班底Pag日前在節目爆料某女星有「藝人病」，詩亞（舊藝名：斯亞）不滿遭影射，氣得告上法院，Pag則發聲明反擊，質疑詩亞刻意炒作；對此，詩亞發黑底文回應了。

Pag於23日發出聲明澄清，表示該集節目主題為藝人病，不是耍大牌、態度差、大頭症等話題，她分享3年前的工作故事，沒有公開該女星的名字，也沒誇大事實，只是對於該女星的「身分意識」以及開出天價感到有一點點不適，單純陳述自身經驗和當時的感受。眼見詩亞PO來電截圖並向她喊話「不要想私下解決」，Pag表示那通電話只是誤按，僅有0.5秒，不滿被對方炒作成5月19號要私下解決。

詩亞當天下午在IG限時動態發黑底文表態：「想怎麼說怎麼說，事實勝於雄辯。謝謝關注的所有人，還有關心我的人。」面對網友說她對號入座，詩亞先前表示：「沒有的事情澄清自己為什麼是對號入座？再來，就算我對號入座好了，也是我夠勇敢！敢亂講就敢回敬，彼此彼此。如果是你被抹黑而會影響到你的收入，你敢嗎？我就問。」24日凌晨她再度於留言區回應：「原來你的世界裡被誤會了是不能替自己澄清的。辛苦了」

紛爭爆發近1個月，兩人各自都有支持的人馬，其中同樣跟詩亞出身於《我愛黑澀會》的藝人詹子晴（ㄚ頭），選擇站在Pag那邊，留言安慰：「委屈妳了！加油！」70萬網美張香香亦相信Pag，而力挺詩亞的公眾人物目前有樂天桃猿隊專屬MC沐妍，留言打氣：「加油～～」

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