地瓜營養豐富，許多人都將其當作養生食物，而在台灣常見的地瓜有3種顏色，紫肉、紅肉、黃肉，事實上分別有不同的營養價值和功用。營養師程涵宇表示，紫心地瓜富含花青素，抗氧化最強；紅肉地瓜熱量最低，能提供高飽足感；黃肉地瓜含鈣量高，有助骨骼健康。另外，她也分享地瓜減重法，只要掌握連皮一起吃、懂食物代換、放冷再食用等3原則，就能健康瘦身。

程涵宇在臉書專頁「程涵宇營養師」發文表示，地瓜有紫色、紅色、黃色，各自有其突出的營養：

1、紫心地瓜

程涵宇指出，紫心地瓜是3種地瓜中膳食纖維含量最高的，有助於排便、預防便祕；另外還富含花青素，是抗氧化超級好食物。

2、紅肉地瓜

程涵宇說明，紅肉地瓜富含β-胡蘿蔔素，能護眼、提升免疫力；它更是3種地瓜中熱量最低的，且富含蛋白質、鉀，能提供高飽足感、幫助血壓穩定。

3、黃肉地瓜

程涵宇表示，黃肉地瓜含鈣量高能幫助骨骼健康，另外還有豐富的維生素B1，能消除疲勞，為日常活力加分。

許多人都認為減重要完全戒除澱粉，對此，程涵宇則不認同這麼做。她表示，好的澱粉更能維持基本代謝，唯有貼近原本的飲食習慣，才不容易陷入復胖地獄。程並提供吃地瓜3點建議，首先是，地瓜連皮吃能攝取更多膳食纖維；另外，由於1顆200公克地瓜約等於一碗飯，如果當餐有吃地瓜就要減少攝取其它澱粉；再來是地瓜放冷吃抗性澱粉會更多，能降低食物的熱量增加飽足感，減少脂肪細胞儲存。