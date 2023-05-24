不論是機場的地勤或空服員，每天要面對來自不同國家的旅客，一名在韓國仁川機場擔任10年地勤的金水獺（김수달）表示，國際旅客就屬台灣人最細心、慎重、有禮貌，溫柔的語調讓她大讚「聽了真的好舒服」，同時她也發現台灣人到韓國旅遊泡菜都是一箱一箱的買，她笑說這成了她辨識台灣人的關鍵之一。

金水獺在YouTube頻道《KT Story》指出，在韓國仁川機場擔任地勤已10年，過去曾在各航空公司任職，接觸來自世界各地形形色色的旅客。非常了解各國旅客的特徵，若以細心程度來說，台灣人能進世界前三名，因為當她們要秤行李重量、貼貼紙時，台灣人會再三確認自己的行李，有無貼對名字，若是團體旅遊，一次發20至30張登機證，台灣人也會一一核對，反觀韓國人就不在意，大讚台灣人很慎重。

金水獺表示，台灣人和其他國家人相比較禮貌、遵守秩序、很會排隊，且會準時到機場報到，說話有禮貌、音調較輕柔，也習慣說「謝謝」、「不好意思」等，讓她直呼「聽起來真的好舒服」。

金水獺說，台灣人還有幾個令她印象深刻的特徵，像是到韓國會買很多泡菜帶回台灣。以泰國人來說會買草莓、日本人買化妝品、大陸人買包包或洗髮精等，但台灣人光是泡菜就買了一大箱，後來她從導遊口中得知，台灣旅客到韓國一定會體驗手做泡菜，象徵一種紀念。

除此之外，她也發現台灣人特別喜歡日本，日文程度好像都不錯，台灣人到韓國機場普遍會用日文對話，但她聽不懂日文，台灣人才會改用英文，她直呼「好神奇！日文是台灣的第二外語的樣子」。