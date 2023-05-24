金門酒廠攜手中華民國國際調酒協會，23日在高雄林皇宮舉辦「第一屆金酒盃全國調酒大賽」，賽事有來自北中南高達 33 所學校參與，其中包括 19間大專院校、14 組高中職共 177 組選手報名。

中式白酒是華人世界中的特有酒種，屬於國際七大烈酒之一、更充滿東方文化底蘊!而最為台灣人熟知的「金門高粱酒」可謂是中式白酒文化的傳承者，「金門酒廠」多年來致力於本土釀酒工藝之推廣，以及建立專業品酩教育為己任為，不但在世界級烈酒競賽中多次贏得殊榮，提升台灣品牌國際能見度，同時也深耕在地、肩負品牌應有之社會責任。

沙發創意調酒組讓學生盡情發揮創意。（主辦單位提供） ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

這次舉辦的「金酒盃全國調酒大賽」正是金門酒廠為年輕一代提供展示才華與實踐夢想的舞台，希望透過賽事激發年輕學子對中式白酒的熱情與興趣，用創意解讀中式白酒文化，也期待藉由「金酒盃」培育更多台灣年輕選手，挑戰國際級調酒賽事贏得世界冠軍，一起加入到這場傳承與創新的文化浪潮之中。

在開幕典禮上金酒公司董事長謝世傑表示，金門高粱酒是台灣中式白酒的領導品牌,也在國際烈酒比賽中履獲佳績、獲得世界級肯定。但現今年輕人較少接觸到金門高粱酒的文化底蘊及醇厚風味，希望透過賽事能拉近年輕族群與金門高粱酒的距離。並期待透過選手們的創意作品、想法、語言來重新呈現中式白酒的文化魅力。

金門酒廠董事長謝世傑，出席首屆金酒盃調酒賽並勉勵選手爭取榮耀。（主辦單位提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

謝世傑更強調,身為公營企業的金門酒廠,不但貢獻台灣一年超過八成的中式白酒產量,多年來持續肩負起領導品牌的社會企業責任,造福金門、支持台灣本島、落實 CSR,也希望藉由這次金酒盃賽事進行產學合作,培養餐飲相關系所或有志之學生們的第二專長,打造讓年輕學子能發揮專業及技能交流的舞台,激發無限創意、開拓視野、邁向國際,為台灣培育出更多的世界冠軍！

經過一天的激烈競賽後，各分組冠軍出爐：

大專院校傳統調酒組冠軍:正修科技大學冠軍張鈺姍。大專院校花式調酒組冠軍:正修科技大學吳宥霆。大專院校中式白酒知識組冠軍:正修科技大學王仕鵬。大專院校托盤競賽組冠軍:台南應用科技大學賴玟茵。高中職中式白酒知識組冠軍:復華中學王毓婕。高中職托盤競賽組冠軍:玉井工商沈世賢。高中職口布摺疊創意組冠軍:國立玉井工商林沛蓁。沙發創意調酒組冠軍:中華醫事科技大學何家榮。

精神總錦標:

大專院校組:中華醫事科技大學。

高中職組:玉井工商。

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