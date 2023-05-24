●隨著提高債限否則將發生債務違約的大限進入倒數，美國總統拜登的幕僚和國會共和黨人周二結束另一輪談判，但仍然沒有取得進展的跡象。共和黨籍眾院議長麥卡錫表示，周二到目前為止，他還沒有和拜登總統就債限問題進一步通話，近日內他也沒有前往白宮的安排。共和黨眾議員Ralph Norman透露，麥卡錫在黨內閉門會議上表示與白宮在債限方面的歧見仍然很大。而麥卡錫則在記者會上重申，他相信仍可能在6月1日大限到來之前與白宮達成協議。

●在北京當局以國安為由下令禁止銷售部分美光晶片後，美國眾議院共和黨籍美中戰略競爭特別委員會主席Mike Gallagher周二呼籲美國商務部立即將中國DRAM晶片龍頭長鑫存儲（CXMT）納入名為「實體清單」的貿易黑名單，以表明美方不會容忍中國對美國企業和盟友的經濟脅迫。此外，Gallagher要求商務部應確保美國技術無論如何都不會都不會流入長鑫存儲、長江存儲或其他中國晶片公司。

●美國商務部公布，4月新屋銷售月增4.1%，市場預期為月減2.6%。經季調後年率為68.3萬戶，高於市場預期的66.5萬戶。

●S&P Global美國5月綜合採購經理人指數（PMI）初值為54.5，高於4月終值53.4，並創下13個月新高。5月服務業PMI初值為55.1，高於4月終值53.6，同創13個月新高。惟製造業PMI初值為從50.2下滑至48.5，跌破50榮枯分界線，並創下3個月新低。

●美國府會兩黨的債限協商缺乏進展，使避險需求升高，以及聯準會官員接連釋出鷹派言論使再度升息的預期升溫，周二美元指數尾盤升0.31%，報103.52，盤中最高站上103.65，創下3月20日以來的兩個月新高。美元兌日圓一度升至138.91日圓，創下去年11月30日以來最高價。

●受強勢美元影響，周二紐約6月期金收跌2.7美元或0.14%，報每盎司1974.5美元。現貨金則止跌反彈0.2%，收在每盎司1975.7美元，盤中一度下挫0.9%，跌至1954.1美元，創下近兩個月新低。

●儘管美元勁揚，但沙烏地阿拉伯警告空頭之舉發揮成效，周二紐約期油收漲1.28%，報每桶71.99美元。倫敦布蘭特期油收漲1.12%，報每桶76.84美元。沙國能源部長在一場會議上表示，意圖放空讓油價跌破70美元的炒家要留意風險。此番發言引起以沙國為首的OPEC+可能再度出其不意地宣布減產，以提振油價。