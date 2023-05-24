WWDC23將於台灣時間6月6日至10日以線上形式舉行，所有開發者皆可免費參與，藉此了解iOS、iPadOS、macOS、tvOS和watchOS等平台的最新技術、工具和框架。部分開發者和學生有機會在活動開幕當天，親自參與在蘋果加州總部Apple Park舉辦的特別體驗活動。

蘋果在官網發文說明，6月6日凌晨1時登場的keynote發表會，預計展示今年即將更新的蘋果平台新內容。外界推測除了iOS 17作業系統之外，也可能發表用於擴增實境（AR）或虛擬實境（VR）裝置的realityOS作業系統。

蘋果將於6月6日凌晨4時30分舉辦Platforms State of the Union活動，開發者將了解如何透過更深度運用蘋果平台的新工具和技術，讓App更上一層樓。當天早上9時30分將揭曉Apple設計大獎，表揚蘋果開發者社群的藝術、工藝、創造力和技術專業。

此外，WWDC23提供專家諮詢時間，將帶來175場深度影片講座，匯集最新技術與工具，幫助開發者了解如何打造新一代App和遊戲。開發者可透過一對一線上實驗室預約蘋果專家，獲得技術、設計和App Store相關問題的解答，包括如何提升App在商店中的能見度。