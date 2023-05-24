●博通（Broadcom）周二收漲1.2%，報686.50美元。蘋果宣布與博通就美國製晶片簽署價值數十億美元的協議。根據協議，博通將在美國開發5G射頻和無線網路連結等零組件。這是蘋果在2021年宣布將投資美國4300億美元計畫的一部分。今年初業界曾傳出蘋果準備斷開博通，但現下卻是與博通簽署合作協議，分析指出，這或許意味著蘋果自行開發WiFi和藍牙晶片的計畫並不順利。

●蘋果跌1.5%，收在171.56美元。避險氣氛升溫，使科技等成長股受挫。蘋果宣布，將於6月5～9日召開年度全球開發者大會（WWDC）。業界預期今年蘋果可能在這場年度盛會上發表備受期待、混合擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）技術的頭戴式裝置及15吋MacBook Air等硬體產品，此外，iOS 17、macOS 14和watchOS 10等作業系統也可望亮相。

●Zoom Video Communications重挫逾8%，該視訊會議平台商上季營收增長創新低。

●勞氏公司（Lowe's Companies Inc）漲1.76%，儘管在家庭修繕需求減少之際，該公司下修全年同店營收預測。該公司第一財季（至5月5日）營收年減6%，為223.5億元，但優於市場預期的216億美元。經調整後每股盈餘3.67美元，優於市場預期的3.44美元。

●由PacWest Bancorp大漲7.9%帶動下，地區銀行股延續周一的升勢，KBW地區銀行股指數周二上漲0.9%。