南美洲國家蓋亞那中部一間學校宿舍週末發生大火，造成19名未成年人罹難。政府消息人士今天透露，這起悲劇肇因於一名女學生不滿手機被沒收、挾怨報復所致。

法新社報導，警方在正式報告中證實，「一名女學生涉嫌引燃這起毀滅性大火，因為她的手機被沒收」。

官員說，這名年僅十幾歲的女學生已坦承犯下這起縱火攻擊案，目前在馬赫迪耶鎮（Mahdia）地區醫院受到警方監護。

官員指出，警方正就是否對她提出指控一事徵詢意見。

21日發生的這場大火，燒毀了一座供年齡11、12歲和16、17歲女孩居住的建築物。

除了19人葬身火窟外，另有約20名孩童送醫救治，其中2人性命垂危。

這名匿名的官員表示：「他們（職員）把這名女孩的手機拿走，女孩當晚便揚言要燒毀這座建物，大家都聽到了。」

政府官員說，幾分鐘後，女孩進入浴室，把殺蟲劑噴在一片窗簾上，接著點燃火柴。

一名女導師告訴警方，宿舍夜間會上鎖，火災當下，她驚慌失措，找不到前門鑰匙。這棟建築物的窗戶安裝了金屬欄杆，防止學生跑出去。警方指出，當時宿舍裡有57名學生。

路透社報導，這些罹難孩童大多為原住民女童，於22日凌晨左右喪命，多數都在案發現場斷氣。

年紀最小的罹難者是舍監的5歲兒子，其他受害人均為女孩，包括她們的幾名手足，以及至少一對雙胞胎。

蓋亞那總統阿里（Irfaan Ali）昨天前往馬赫迪耶鎮醫院探視後會見部分罹難者家長，並宣布全國哀悼3天。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）