知名經紀人孫德榮，過去創立「喬傑立」家族，捧紅5566、183Club、七朵花等偶像團體，近來轉往經營Youtube頻道「孫腫來了」，直率性格深受網友喜愛，不過這幾年健康狀況亮起紅燈，讓外界擔憂不已，未料，他凌晨透露因為摔倒，2度跌坐在地上，甚至還無法站起來。

孫德榮凌晨發文透露在房間接連摔倒兩次，一次壓到肋骨，另一次則是跌坐在房間，當下甚至沒有體力支撐自己站起來，更有長達十分鐘的時間，處於跌跌撞撞的狀態，讓他無奈表示：「我真的開始要小心自己的身體了」，強調不能讓類似狀況頻繁發生，更透露近來會「不自覺跌倒」，對身體發出的警訊不免感到擔憂。

孫德榮透露身體狀況出現警訊 。（圖／孫腫來了臉書）

孫德榮稍早還原當下情況，他指出第一次跌倒時，左邊肋骨撞到椅子，當下痛到爬不起來，一度想靠著扶著床等東西爬起來，沒想到反而跌個狗吃屎，結果摔到屁股脊椎，由於意識到沒辦法控制自己的行為，讓他感到相當沮喪，也決定要醫院做檢查把病灶找出來，藉此確定身體是否出現老化等現象。

孫德榮貼文一出，立刻引來諸多網友關心，紛紛留言：「孫總請保重!務必到醫院檢查」、「保重身體！ 要重訓跟控制飲食」、「看到您身體狀況時好時壞，我很擔心您」、「孫總保重啊！去醫院檢查比較安心」、「顧好身體才是最重要的，沒有好的身體，一切都免談」，藝人薔薔也留言關切：「孫總一定要保重身體 」。